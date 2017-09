VIDEO: Schietpartijen in Enschede gefilmd door bewakingscamera's

dinsdag 26 september 2017 | 20:45 Laatst bijgewerkt: 26-9-2017 | 20:49

De schietpartijen van vorige week dinsdag in Enschede zijn allebei gefilmd door bewakingscamera's. Op de beelden is te zien hoe de schutter midden in de nacht uit een grijze BMW stapt. Bij een rijtjeshuis aan de Benkoelenstraat lost de schutter met een automatisch wapen in een paar seconden ongeveer dertig schoten.

De beelden zijn gemaakt rond kwart over drie 's nachts. De 23-jarige bewoner zit dan nog beneden in de woonkamer te gamen op de bank. Zijn vriendin en haar dochtertje van vijf liggen boven te slapen.

30 kogels

De grijze BMW komt vanaf de Meester Cornelisstraat de straat in rijden. De bestuurder blijft zitten, de passagier stapt uit. In zijn hand houdt hij een groot automatisch wapen. Vrijwel meteen schiet hij ongeveer dertig kogels naar het huis.

Wonder boven wonder raken de bewoners niet gewond. De man overleeft de aanslag omdat hij in een reflex achter een muurtje in zijn woonkamer is weggedoken. De schutter stapt na de kogelregen weer in de grijze BMW. De auto scheurt dan weg in de richting van de Van Deinselaan.

Schietpartij bij LuxXx

Enkele minuten eerder is dezelfde BMW gefilmd bij LuxXx, de shisha-lounge aan de Brinkstraat. Hemelsbreed slechts een paar honderd meter van de Benkoelenstraat. Ook hier stapt de man met het automatische wapen uit de BMW en schiet op de deur van LuxXx, waar op dat moment niemand binnen is.

De schutter stapt vervolgens weer in de BMW en rijdt de Malangstraat in. Vermoedelijk om door te rijden naar de Benkoelenstraat. De auto is later brandend teruggevonden vlakbij het Rutbeek in Enschede.

BMW gestolen in Rotterdam

De BMW, een 3.25, is op 18 juli in Rotterdam gestolen. "We willen graag weten wie de BMW heeft gezien tussen 18 juli en 19 september, toen hij in Enschede is gebruikt", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff.

Inmiddels weet de politie dat de bewoner van het beschoten huis aan de Benkoelenstraat een vaste bezoeker was van LuxXx. "Maar hij zegt niet te weten waarom er is geschoten. De eigenaar van LuxXx weet het ook niet. Daarom hopen we op tips van mensen die er wel meer over kunnen vertellen", zegt Westerhoff. Ook roept de politie inwoners van Enschede op beeldmateriaal aan te leveren waar de daders of de BMW op staat.

Tips?

Wie meer informatie heeft over de schietpartijen wordt verzocht de tiplijn van de politie te bellen: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Mensen die informatie hebben en vertrouwelijk met iemand willen spreken kunnen terecht bij het Team Nationale Inlichtingen: 079 - 345 8 999.