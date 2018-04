Holtense Kermis 19-04-2018 14:00 - Centrum Holten - Holten Van 19 t/m 22 april is er weer een gezellige kermis in Holten met heel veel attracties. lees meer

ArtEZ LunchTheater 20-04-2018 12:00 - Deventer Schouwburg - Deventer Shermaine Velasco en Florence van der Does vormen sinds begin 2018 een pianoduo. Samen geven ze een een concert. lees meer

The Rodfields 19-04-2018 23:00 - Metropool - Hengelo Vier jongens uit de buurt van Hengelo die samen muziek maken. De nummers schrijven ze zelf en ze laten zich inspireren door de jaren 90 en zeroes. lees meer

Lezing: Vogels 19-04-2018 19:30 - IVN Haaksbergen - Haaksbergen Frans ter Bogt laat je genieten van de vogels die ook voorkomen in het Natuurgebied Haaksbergerveen. lees meer

Richard Groenendijk - Om alles 20-04-2018 20:00 - Deventer Schouwburg - Deventer Hij maakt een hoop kabaal, heeft een grote mond, maar een klein hartje. lees meer

200ste lunchconcert 20-04-2018 12:15 - Stadkamer Centrum - Zwolle Vrijdag 20 april vindt er een bijzonder jubileum plaats in Stadkamer Centrum; dan wordt namelijk het 200ste lunchconcert uitgevoerd! lees meer

Excursie: Dassen kijken 20-04-2018 00:00 - Centrum Deventer - Deventer Dassen zijn schuw en vooral rond schemertijd en in de nacht actief. Daarom hebben weinig mensen ooit een echte das gezien. lees meer

Vele hemels boven de zevende 20-04-2018 20:00 - Schouwburg Odeon - Zwolle In dit fascinerende en beklemmende familiedrama doen de personages verwoede pogingen zich te ontdoen van de pijn in hun zelfgekozen leven. lees meer

Wereldmuziek en mantra's zingen 20-04-2018 19:30 - Remonstrantse kerk - Hengelo Altijd al een keer eenvoudige liederen en mantra's willen zingen? Kom dan op vrijdag 20 april naar de Remonstrantse Kerk in Hengelo. lees meer

Grote boekenverkoop van afgeschreven boeken 20-04-2018 08:00 - Bibliotheek Almelo - Almelo Kom van maandag 9 t/m zaterdag 28 april naar de Bibliotheek en scoor een boek voor een euro. lees meer

Orkest van het Oosten - CLASSSH 20-04-2018 20:00 - Theater De Spiegel - Zwolle Een symfonisch orkest suf en saai? Dacht het niet. Tijdens CLASSSH laat Orkest van het Oosten het achterste van zijn tong zien. lees meer

Classsh 20-04-2018 20:00 - Poppodium Hedon Zwolle - Zwolle De avond wordt ingeluid en vakkundig afgesloten door de fijne sounds van Paul van ’t Veer en tour-dj van Rico, Sticks en Typhoon. lees meer

Opening buitenbaden Het Ravijn 20-04-2018 14:00 - Zwembad Het Ravijn - Nijverdal 18 t/m 20 april zijn bijzonder goed en daar speelt Het Ravijn – zwem sport zorg – op in door haar buitenbaden vroegtijdig te openen. lees meer

Boris Giltburg - Liszt en Rachmaninov 20-04-2018 20:00 - Parkgebouw Rijssen - Rijssen Boris Giltburg speelt vrijdag 20 april werken van Liszt en Rachmaninov. lees meer

Boris Giltburg 20-04-2018 20:00 - Parkgebouw - Rijssen Dit keer kun je genieten van een optreden van de bekende pianist Boris Giltburg. lees meer

Voorjaarswandeling voor HSP’ers 20-04-2018 14:30 - Landgoed De Uitkijk - Hellendoorn Ben je hoogsensitief en zou je wel eens andere HSP'ers willen ontmoeten? Dan is deze wandeling een mooie gelegenheid. lees meer

Harrie Jekkers en Klein Orkest - Later is allang begonnen 20-04-2018 20:00 - De Meenthe - Steenwijk Na een sabbatical van 14 jaar, gevolgd door de zeer succesvolle voorstelling Jekkers en Jeroen, heeft Harrie Jekkers de smaak weer te pakken. lees meer

20-jarig bestaan Oldenzaals Kamerkoor Pur Sang 20-04-2018 20:00 - St. Plechelmusbasiliek - Oldenzaal Tijdens dit jubileumconcert zal het Jongemannenkoor Oldenzaal samen met ons dit feest zingend vieren. lees meer

Lezing: De laatste getuige 20-04-2018 19:30 - Boekhandel Broekhuis - Enschede - Enschede De 94-jarige Alosery zal deze avond bij Boekhandel Broekhuis vertellen over zijn overlevingskunsten. lees meer

Javier Guzman - Ga-Bie-Jer 20-04-2018 20:00 - Schouwburg Hengelo - Hengelo In de voorstelling ‘Ga-Bie-Jer’ stelt Javier zich graag opnieuw voor. Hij laat zien dat hij eigenlijk heel beleefd en goed gemanierd is. lees meer

University of Comedy 20-04-2018 20:30 - Het Vliegende Paard - Zwolle Tijdens University Of Comedy brengen zowel opkomende als gevestigde comedians live stand-up comedy in een sfeervolle café-setting. lees meer

Lezing: Zin en onzin van het Twents in deze tijd 20-04-2018 19:30 - Kulturhus Hasselo - Hengelo Harry Nijhuis verzorgt een amusante en leerzame avond over het Twents in kulturhus Hasselo in Hengelo. lees meer

Toneelvereniging Levenslust - Broer zoekt vrouw UITVERKOCHT 20-04-2018 20:00 - Proggiehoes - Beckum Toneelvereniging Levenslust uit Beckum speelt in april het stuk 'Broer zoekt vrouw'. lees meer

Zwart Licht 20-04-2018 20:30 - Burgerweeshuis - Deventer Op vrijdag 20 april komen de mannen van Zwart Licht in het Burgerweeshuis in Deventer. lees meer

Food Film Festival 20-04-2018 20:00 - Filmhuis de Keizer - Deventer Van 20 t/m 22 april kun je genieten van bijzonder smakelijke films en genieten van volop lekker, puur & eerlijk eten en drinken. lees meer

3Koteboebo - Kort langs de klungels WACHTLIJST 20-04-2018 20:15 - HOFtheater - Raalte 3Koteboebo maakt vrolijke voorstellingen met een heleboel onzin, die nergens over gaat. lees meer

Fleddy Melculy 20-04-2018 21:00 - Poppodium Hedon Zwolle - Zwolle Kom op 20 april naar het concert van Fleddy Melculy in het poppodium hedon, te Zwolle. lees meer

Weerselose Markt 21-04-2018 08:30 - Weerselose Markt - Weerselo De gezelligste markt van Twente waar je overtollige nieuwe, gebruikte en antieke goederen kunt kopen en verkopen. lees meer

Zo zijn we niet getrouwd 20-04-2018 20:15 - HOFtheater - Raalte De medemens ligt continue op de loer om een relatie met je aan te gaan. Net getrouwd, net moeder, hup, weer twee relaties erbij. Locatie: ZZUIT Entree:... lees meer

Live: NirFOOna 20-04-2018 21:30 - Café De Stam - Almelo Op vrijdag 20 april beleef je een live optreden van NirFOOna in Café De Stam in Almelo. lees meer

Batavierenrace 21-04-2018 09:00 - Universiteit Twente - Enschede Zaterdag 21 april klinkt voor de 46e keer het startschot voor de grootste estafetteloop van de wereld: de Batavierenrace. lees meer

Matroesjka - Brainwash 20-04-2018 20:15 - ZINiN Theater - Nijverdal In BRAINWASH fileert Matroesjka genadeloos de actualiteit en maakt korte metten met deze krankzinnige tijden. lees meer

Erwin Nyhoff live bij De Cactus 20-04-2018 21:30 - Muziekcafe De Cactus - Hengelo Singer-songwriter Erwin Nyhoff komt vrijdag 20 april voor een concert naar de De Cactus. lees meer

Twentse Vlooienmarkt 21-04-2018 09:00 - Expo Twente - Enschede Kom op 21 en 22 april lekker rondsnuffelen in de hal van Expo Twente Enschede waar overbodige spullen worden verkocht. lees meer

Maartje en Kine - Vibrato! 20-04-2018 20:15 - De Meenthe - Steenwijk Ze zijn de nerds onder de damesduo’s en zingen vrijwel uitsluitend over wat hen verwondert! lees meer

ROPARUN Swinging Bingo Party 20-04-2018 21:30 - The Shamrock - Almelo Vrijdag 20 april is er een ROPARUN Swinging Bingo Party bij The Shamrock in Almelo. lees meer

Wandeling: Voorjaar in het Bos en op het Platteland 21-04-2018 10:00 - Het Oude Station - Dalfsen Met gids Roelof Ekkelenkamp wandel je door het Veerland waar veel (weide)vogels te zien zijn die van een lange reis weer terug zijn. lees meer

Ashtonia 20-04-2018 20:15 - De Voorveghter - Hardenberg Geniet van een avondje absurd theater, acrobatiek en magie, overgoten met een feestelijke dosis cabaret. lees meer

Di-Rect UITVERKOCHT 20-04-2018 22:30 - Metropool - Hengelo Di-Rect met supportact Someone naar Metropool! lees meer

Open dag Modelspoorclub Signaal 21-04-2018 10:00 - Bewonersbedrijf Berflo Es - Hengelo Kom kijken bij de HO-modulebaan die compleet opgesteld staat. lees meer

Steef de Jong - ORFEO, een drama van karton 20-04-2018 20:15 - Stadstheater De Bond - Oldenzaal Het genre operette opnieuw uitvinden. Dat is wat Steef de Jong wil met zijn voorstelling ORFEO , een drama van karton. lees meer

Tom McRae 20-04-2018 23:00 - Metropool - Hengelo Tom McRae komt naar Metropool Hengelo met supportact Brendan James! lees meer

Goede doelenmarkt 21-04-2018 10:00 - Wijkcentrum De Schelf - Almelo Op zaterdag 21 april is er een goede doelenmarkt in wijkcentrum de Schelf. De markt wordt georganiseerd om vluchtelingen te helpen in Irak en Syrië. lees meer

Arno van der Heijden - Heksenjacht 20-04-2018 20:30 - Cultuurhuus Braakhekke - Bathmen Dit vurige verhaal wordt met passie verteld en omlijst met liedjes met een hart en ziel, zoals je dat van Arno gewend bent. lees meer

Lisa Nora op Record Store Day 21-04-2018 10:00 - Boekhandel Broekhuis - Hengelo - Hengelo Lisa Nora verzorgt vier optredens in het kader van Record Store Day 2018, de internationale feestdag van de onafhankelijke platenzaak. lees meer

Doe-dag Ootmarsum - UITGESTELD 21-04-2018 10:00 - Openluchtmuseum Ootmarsum - Ootmarsum Diverse onderwerpen komen aan bod die te maken hebben met de boerderij. lees meer

LOS Muziektheater - VAST 20-04-2018 20:30 - Kulturhus Borne - Borne Dat deze voorstelling van LOS weer bomvol hilariteit, muzikaliteit en fysieke uitspattingen zit, dat staat wel VAST. lees meer

Stichting Orgelconcerten 21-04-2018 15:00 - Kristalkerk - Hengelo Op het programma staat ‘toppers’ uit het oeuvre van Bach zoals de beroemde passacaglia. Ook worden een zestal koralen gespeeld uit het Orgelbüchlein. lees meer

Pleinmarkt Klokkenkamp 21-04-2018 10:00 - De Klokkenkamp - Goor 21 april is in en rondom het Klokkenkamp-complex een pleinmarkt met een boekenmarkt, zelfgemaakte taarten, jam en nog veel meer. lees meer

Mooi weer vandaag 20-04-2018 20:30 - Schouwburg Hengelo - Hengelo Bram van der Vlugt is een groot liefhebber van de tragikomedie ‘Mooi weer vandaag’ van David Storey. lees meer

Nikola Spasic - Bach, Scarlatti, Vivaldi 21-04-2018 15:30 - Plantagekerk - Zwolle Zaterdag 21 april treedt accordeonist Nikola Spasic op in de Plantagekerk in Zwolle. lees meer

Reach Ride Run 21-04-2018 10:00 - De Agnietenplas - Zwolle De Reach Ride Run is een alternatieve triathlon, een triathlon maar dan met andere onderdelen dan zwemmen, fietsen en hardlopen. lees meer

Jan Akkerman & Band - 70 Anniversary Tour 20-04-2018 20:30 - De Kleine Willem - Enschede Met een prachtige line-up brengt Akkerman oude favorieten als ‘Streetwalker’, ‘Pietons’ en ‘Hocus Pocus’ ten gehore. lees meer

Byzantijns Kozakken Koor 21-04-2018 19:30 - Oude Blasiuskerk - Delden Melancholiese klanken en gespierde kozakkenliederen worden ten gehore gebracht. lees meer

Repair Café 21-04-2018 10:00 - Kringloopwarenhuis Het Goed - Hengelo - Hengelo Gooi je kapotte spullen niet weg, maar repareer ze in het Repair Café op 21 april bij Het Goed in Hengelo. lees meer

Op Zien Kampers III 21-04-2018 14:30 - Stadsgehoorzaal Kampen - Kampen Een avond vol met Kamper liedjes sketches anekdotes en roddels. lees meer

Schwarzblut 21-04-2018 19:30 - Burgerweeshuis - Deventer Schwartzblut mixt Duitstalige, romantisch-melancholische teksten met donkere elektronische dansmuziek. lees meer

Deventer 1250 jaar: Stadswandeling - VOLGEBOEKT 21-04-2018 10:00 - ANWB winkel - Deventer De ANWB viert het 1250-jarig bestaan van Deventer met een geweldige stadswandeling langs alle hoogtepunten van één van de oudste steden van ons land. lees meer

André Kerver ontmoet: Jan Siebelink 21-04-2018 16:00 - Theater Concordia - Enschede Borboleta-oprichter en klarinettist André Kerver zal samen met vaste musici improviseren bij literaire fragmenten van bekende auteurs. lees meer