Jonge ouders zien het steeds minder als probleem om opa en oma structureel in te schakelen voor de zorg voor de (klein-)kinderen. Op zichzelf is daar niets mis mee, benadrukt Angela Maas, hoogleraar vrouwencardiologie, tegen RTL Nieuws. "Er zullen veel grootouders zijn die zo'n taak met enorm veel plezier op zich nemen."

Maar ze ziet te veel gevallen waarin grootouders geen grenzen durven te stellen, terwijl hun kinderen maar weinig oog hebben voor de gezondheidsproblemen die het ouder worden met zich meebrengt. "Die vinden het vanzelfsprekend dat hun ouders altijd maar klaarstaan."

Kent u ook overbelaste grootouders in uw omgeving? Of bent u er zo één? En wat vindt u: moeten we deze problemen serieus nemen of is het eerder een luxeprobleem?

