De bussen van Arriva blijven voorlopig over de oude N18 rijden, ondanks het feit dat de Nieuwe Twenteroute/N18 afgelopen woensdag is geopend. Betrokkenen discussiëren namelijk over de vraag of de bussen over de nieuwe weg moeten gaan rijden.

De gemeente Enschede adviseert Arriva om met de lijnbussen de oude route te blijven rijden, vanwege filegevaar op de nieuwe N18. Nu mag op die oude route, oftewel de nieuwe parallelweg, nog 80 kilometer per uur gereden worden.

Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de parallelweg afgewaardeerd wordt naar 60 kilometer per uur en dat er rotondes en stoplichten aan worden toegevoegd. Om reistijdverlies te voorkomen, wil Arriva met haar bussen over de nieuwe N18 gaan rijden, om reistijdverlies te voorkomen.

