Dit weekend is de brandweer druk geweest met meerdere natuurbranden in het buitengebied van Denekamp, Lattrop-Breklenkamp en Beuningen. Er is een sterk vermoeden van brandstichting.

Maar moet er op mooie dagen zoals vandaag niet meer gecontroleerd worden op verdacht gedrag of mensen die een sigaretje opsteken in natuurgebieden of zijn natuurbranden niet te voorkomen?

