Het moet voor zware voertuigen als hoogwerkers, hijskranen, diepladers en bulldozers verboden worden om spoorwegovergangen over te steken. Dat schrijft de Maatschappij Voor Beter OV aan demissionair minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.



Aanleiding voor de oproep is een reeks ongevallen met zware voertuigen bij spoorwegovergangen. Het ongeval bij Dalfsen vorig jaar was de eerste in die reeks. Daarna volgde in november de botsing in Winsum (Groningen) tussen een trein en een melkwagen.

Vorige week was het twee keer raak toen een goederentrein bij Deurne (Noord-Brabant) op een stilgevallen graafmachine reed en bij Wouw (Noord-Brabant) een trein op een dieplader knalde.

Moet het zware voertuigen inderdaad verboden worden om spoorwegovergangen over te steken? Of zijn er andere manieren om het aantal ongelukken tussen trein en voertuig te verminderen?



