Veilig Verkeer Nederland wil dat er meer geld beschikbaar komt voor cursussen voor oudere autorijders. "Zodat de cursussen wat vaker kunnen worden gegeven en meer ouderen er gebruik van kunnen maken", zegt José de Jong van Veilig Verkeer Nederland (VVN).



Vandaag werd bekend dat meer dan de helft van alle verkeersdoden vorig jaar in Overijssel 60 jaar of ouder was. "Ze zijn kwetsbaarder en de inschatting van de snelheid wordt minder. Ook zien ouderen minder in de breedte", zegt De Jong.

Maar is een opfriscursus voor een oudere automobilist wel de oplossing? Moeten we de stijging van het aantal doden niet vooral in het toegenomen smartphonegebruik zoeken? Of wordt de veiligheid voor senioren in het verkeer juist vergroot door zo'n cursus?

