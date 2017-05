Auto met caravan belandt in het water naast de A28 bij Staphorst (UPDATE)

Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Het eredivisieseizoen 2016/2017 kwam vandaag tot een einde. Het resultaat voor de Overijsselse clubs: degradatie voor Go Ahead Eagles, Heracles Almelo miste de play-offs, FC Twente speelde vanwege de KNVB-straf eigenlijk al nergens om en PEC Zwolle is anoniem onderin de middenmoot geëindigd.

Is dit een teleurstellend resultaat voor Overijssel? Of oordelen we dan te hard? En hoe kijkt u terug op het afgelopen voetbalseizoen?

Laat het weten door te reageren!