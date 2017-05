Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Blokker gaat reorganiseren, twee honderd blokkerfilialen gaan dicht, bij zusterbedrijf Marskramer sluiten 100 winkels hun deuren en winkelketens die onder blokker vallen zoals Xenos, Big Bazar en Intertoys gaan in de verkoop.

Wat dat betekent voor de filialen in Overijssel is nog niet bekend maar de kans is groot dat de bekende ketens uit sommige winkelstraten zullen verdwijnen.

De laatste jaren verdwenen meerdere bekende ketens, zoals bijvoorbeeld de V&D. Vindt u het jammer dat deze winkels uit het straatbeeld verdwijnen of biedt het juist ruimte voor nieuwe concepten?

Laat het weten door te reageren!