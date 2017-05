Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het bijtincident in Diepenheim waarbij een 6-jarig meisje gewond raakte, staat niet op zich. Naar schatting zijn er jaarlijks duizenden bijtincidenten in Nederland, maar een officiële registratie is er niet.

Staatssecretaris Van Dam heeft besloten dat eigenaren van risicohonden verplicht een gedragscursus moeten volgen. Van Dam gaat nog in overleg over het beleid voor het euthanaseren van agressieve honden die zonder aanleiding mens of dier hebben aangevallen. Voor dieren die bijten nadat ze opgehitst of getreiterd zijn, zou euthanasie buiten proportioneel zijn.

Wat vindt u? Zouden agressieve honden die zonder aanleiding mens of dier grijpen geëuthanaseerd moeten worden of verdienen honden ook een tweede kans?

