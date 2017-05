Nationale Parken willen toegangspoorten om meer bezoekers te trekken

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De zomer is in aantocht, maar dat heeft elk jaar weer een vervelende bijverdienste: wespen! Dit jaar kunnen wespenhaters zich maar beter goed weren, want Nature Today en de Wageningen Universiteit verwachten deze zomer een flinke overlast van de zwart-gele beestjes. En ook ongediertebestrijder Henk Bos uit Vriezenveen merkt dat het aantal meldingen van overlast door wespen toeneemt.

Of we ook echt veel last gaan hebben van wespen, is voor een groot deel afhankelijk van het weer. Maar ach, over wat voor overlast hebben we het eigenlijk? Of is elke wesp u er één te veel?

