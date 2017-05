'Giethoorn wordt overgenomen door de Chinezen'

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Ongeveer een half miljoen Nederlanders werden in 2016 het slachtoffer van online koopfraude. En van die slachtoffers kunnen de meesten vaak naar hun geld fluiten. Ook geeft aangifte doen meestal weinig resultaat.

Inmiddels zijn we bijna net zo bekend met online oplichting als met reguliere oplichting. Is het gek te noemen dat we er nog zo vaak intrappen? Of is het juist heel logisch, omdat internetoplichters steeds gehaaider worden? En bent u al eens opgelicht via internet?

Laat het weten door te reageren!