Dat roken slecht is voor de gezondheid is bekend; hetzelfde geldt voor meeroken. In het kader van de campagne Rookvrije Generatie heeft het Twentebad in Hengelo daarom besloten het grootste deel van de ligweide en de voorpleinen rookvrij te maken, om zo kinderen rookvrij te laten zwemmen. Tot groot onbegrip van veel rokers én niet-rokers.

Maar we kennen de gevaren van roken inmiddels allemaal. Moeten we dan niet eens stoppen met klagen over rookverboden? Of is een rookverbod op een plek in de buitenlucht maar betutteling? Wat vindt u?



