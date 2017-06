Medewerker tapijtfabriek Genemuiden zwaargewond na bedrijfsongeval

Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Volgens drie remonstrantse theologen zou het een mooi gebaar zijn om tweede pinksterdag in te ruilen voor het Suikerfeest. De islam is de tweede godsdienst van het land geworden, en daar moet ook ruimte voor zijn, vinden de drie.

In het licht van het Pinksterfeest moet het Suikerfeest een nieuwe betekenisvolle officiële vrije dag gaan worden in Nederland. Dat past in deze tijd vinden de drie, volgens hen is het Suikerfeest juist bij uitstek een feest is van verbondenheid, over de eigen grenzen heen.

Wat vindt u? Zou dat geen mooi gebaar zijn? Of moeten we juist meer dagen afschaffen zoals tweede kerst- en paasdag?

