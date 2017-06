Omgevingsregisseur moet Giethoorn vooruit helpen

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Maandag werd het maandelijkse luchtalarm niet getest. De reden: Tweede Pinksterdag.

Maar is het überhaupt nog wel nodig om elke maand het luchtalarm te testen? Er zijn natuurlijk alternatieven zoals een NL-alert. Of denkt u dat het wel goed is om er elke maand even weer bewust van te zijn.

Laat het weten door te reageren!