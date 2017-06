Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Na stevige druk vanuit haar partij en negatieve reacties van burgers heeft Europarlementariër Annie Schreijer besloten om vanaf 1 juli toch verantwoording af te leggen over haar onkosten. Zij krijgt een maandelijkse onkostenvergoeding van 4300 euro netto.

"Ik heb geen spijt, maar mijn uitspraken om geen verantwoording te willen afleggen, waren niet handig", zegt Schreijer over haar eerdere reacties. "Ik ben te naïef geweest.

Vindt u dat Annie Schreijer direct inzicht had moeten geven in haar declaratiegedrag? Of bent u het met haar eens dat het overleggen van een accountantsverklaring maar 'gedoe' is?

