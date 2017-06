Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

"Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten, alsof elke dag hier m'n laatste is, hoop dat je deze draait op mijn begrafenis".

Dit is de eerste zin van de hit 'Kind van de Duivel' van rapper JeBroer. Het nummer, dat vooral populair is onder jongeren, doet nogal wat stof opwaaien. Predikanten van de PKN-gemeenten in Vriezenveen waarschuwen ouders voor de inhoud van het nummer.

Snapt u de ophef rondom het nummer of moeten we hier niet te moeilijk over doen?

