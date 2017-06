Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Directeuren van middelbare scholen stellen zichzelf regelmatig de vraag 'wat is wijsheid' als het gaat over excursies naar Europese steden. De aanslagen in grote steden zorgen voor een lastige afweging, die door scholen heel verschillend wordt gemaakt. Zo gaat De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle niet naar Londen, maar het Pius X College in Rijssen wel.

Vooral na de laatste aanslag in Londen kwamen de vragen van ouders die aangaven dat ze niet wilden dat hun kinderen naar Londen zouden gaan, zegt de Thorbecke Scholengemeenschap.

Zou u uw kind op excursie laten gaan?

Laat het weten door te reageren!