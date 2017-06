Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

"Ik snap dat mensen ook roepen om meer controle en het uitdelen van boetes. Maar laten we beginnen met vast te stellen dat we hier te maken hebben met gedrag van mensen", zegt wethouder Frits Rorink over de toegenomen hoeveelheid zwerfafval langs de IJssel.

"Ruim je eigen rotzooi op en zeg het tegen elkaar. En wij gaan kijken naar aanvullende maatregelen die nodig zijn om dit zwerfafval te verminderen."

Maar gedragsverandering als het gaat om zwerfafval, is dat wel mogelijk? Of moeten we gewoon hoge boetes uit gaan delen aan mensen die hun rotzooi niet mee naar huis nemen?

