Nagelbijten in Harbrinkhoek voor beladen degradatieduel STEVO - TVC'28 (UPDATE)

Een hondeneigenaar kreeg zondagmiddag een stevige reprimande van de politie voor het achterlaten van een teckel in een snikhete auto. Het beestje zat volgens getuigen al meer dan een uur in een afgesloten Bentley Bentayga aan het Hof van Gülick in Almelo.

Een reprimande, schamperden onze volgers op Facebook, dat is toch veel te weinig? "Zo'n eigenaar moet zwaar gestraft worden!" reageerden sommigen.

Bent u het met hen eens? Of is een zware straf wat aan de hoge kant voor het in de auto laten zitten van een hond op warme dagen? En hoe kunnen we voorkomen dat mensen hun honden vergeten, juist op dit soort zomerse dagen?

