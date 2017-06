zondag 11 juni 2017 | 19:30 Laatst bijgewerkt: 11-6-2017 | 20:37

Nieuws is vaak niet vaak positief; we schrijven over branden, ongelukken en ophef. Gelukkig gebeuren er ook genoeg leuke dingen in de wereld. Daar willen we je graag aan herinneren! Daarom hebben we het goede nieuws van deze week voor je op een rij gezet.

Liefhebbers van spareribs en/of vlees in het algemeen kunnen hopelijk hun hart ophalen bij dit bericht. In Raalte werden tijdens de afgelopen editie van Ribs & Blues namelijk nog nooit zoveel spareribs verkocht! Smakelijk!

Kunt u zich voorstellen dat één miljoen mensen naar uw video's kijken? Nienke Helthuis uit Almelo beseft het ook nog niet helemaal, maar toch passeerde zij deze week als een van de weinige Nederlanders de magische grens van één miljoen abonnees op YouTube.

Het klinkt bijna tegenstrijdig: lekker eten thuis laten bezorgen en daarmee de Voedselbank helpen. Toch is dat wel de basis van een nieuwe thuisbezorg-app, die is ontwikkeld in Deventer. De applicatie heet Peeves en boort een nieuwe voedselstroom aan voor de minder bedeelden.

In Deventer wordt wat ons betreft de leukste wereldrecordpoging sinds tijden gehouden: het wereldrecord koekhappen! Er liggen 6000 koeken klaar, een deel van de binnenstad wordt afgezet en de burgemeester zit in het comité van aanbeveling; Deventer is helemaal in de ban van deze wereldrecordpoging die op zondag 25 juni wordt gehouden!

Wat fijn dat ook dit soort 112-nieuws nog bestaat: de échte kat-uit-de-boomberichten. Deze mevrouw uit Diepenheim was blij dat ze met hulp van de brandweer haar oogappel weer in de armen kon sluiten.

Tot slot: Avonturenpark Hellendoorn was deze week voor het eerst in haar bestaan een trouwlocatie! Niet alleen daarom een bijzondere dag voor de medewerkers; ook omdat het twee oud-collega's waren die in het huwelijksbootje stapten. Van harte!