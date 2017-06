dinsdag 13 juni 2017 | 07:12 Laatst bijgewerkt: 13-6-2017 | 07:15

Momenteel zijn er in Nederland zeker 488 bierbrouwers en brouwerijhuurders actief, ofwel 66 meer dan een jaar geleden. In Overijssel is het aantal brouwers in een jaar tijd gestegen van 23 naar 28. Dat blijkt uit gegevens van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur en Cambrinus.nl .

Iets meer dan de helft van de actieve biermakers in Nederland zijn bedrijven met een eigen brouwerij. In Overijssel zijn er zeker vijftien. We kennen natuurlijk allemaal de Grolsch in Enschede, maar ook de Twentse Bierbrouwerij in Hengelo, DAVO in Deventer en de Sallandse Landbier Brouwerij in Raalte zijn bekende namen in de regio.

Daarnaast zijn er nog brouwerijhuurders actief. Dit zijn veelal kleine bedrijven zonder eigen brouwerij die in ketels elders hun gerstennat laten produceren. In Overijssel zijn dat er zeker tien.

Tot slot telt Nederland nog een handjevol brouwerijverhuurders; bedrijven die zelf geen bier produceren maar alleen hun brouwerij beschikbaar stellen voor derden.

Hoogst aantal starters

In 2016 startten er in totaal 90 nieuwe bierbrouwers, dit jaar tot nu toe 18. Volgens de gegevens van de organisatie was in 2015 het aantal starters in deze sector het hoogst. Twee jaar terug werden er maar liefst 138 nieuwe bedrijven opgericht.

Bierprovincies

In absolute zin telt Noord-Holland met 110 de meeste brouwerijen. Bijna de helft van deze groep brouwers en brouwerijhuurders vind je in Amsterdam. De hoofdstad telt momenteel 49 actieve biermakers.

Afgezet tegen inwonertal heeft Noord-Brabant de titel van 'bierbrouwprovincie' overgenomen van Noord-Holland. In de zuidelijke provincie zijn per 100.000 inwoners vier bierbrouwers actief. Het landelijk gemiddelde ligt op 2,9 bierbrouwers per 100.000 inwoners.