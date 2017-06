woensdag 14 juni 2017 | 11:32 Laatst bijgewerkt: 14-6-2017 | 11:31

Het aantal brandweerlieden in Overijssel is het afgelopen jaar gestegen. Vorig jaar werkten 1663 mensen bij de brandweer, dit jaar is dat aantal 1712.

Vorig jaar werkten in de veiligheidsregio IJsselland 826 brandweerlieden: dat aantal steeg naar 857. In de veiligheidsregio Twente is het aantal brandweerlieden gestegen van 837 naar 855.

Einde aan daling?

Hiermee lijkt een eind gekomen te zijn aan een daling die al een flink aantal jaren gaande is. Zo werkten in 2009 in totaal nog 1938 mensen in de provincie bij de brandweer. Dat aantal nam de jaren daarop af tot en met vorig jaar.

Landelijk is geen sprake van een stijging. De cijfers van statistiekbureau CBS laten zien dat in totaal in Nederland zo'n 27.700 mensen bij de brandweer werken. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als een jaar geleden.

De cijfers in dit onderwerp gaan alleen over 'operationeel personeel'. Dit zijn personen die ingezet worden om branden te blussen en hulp te verlenen. Administratief medewerkers en ander ondersteunend brandweerpersoneel zijn buiten beschouwing gelaten.