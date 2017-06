Wie pakt de leegstand aan in de binnenstad? Winkelier of overheid?

woensdag 14 juni 2017 | 17:00 Laatst bijgewerkt: 14-6-2017 | 17:13

De leegstand in Overijsselse binnensteden is nog nooit zo groot geweest. En de verwachting is dat de komende jaren er nog zo'n 10 procent van de winkels gaat verdwijnen. Maar wie gaat er voor zorgen dat de leegstand aangepakt gaat worden?

Om ondernemers te helpen en de leegstand aan te pakken sluiten provincies en ondernemers zogenoemde Retail Deals. Gedeputeerde Eddy van Hijum ziet daarin de grootste rol voor de winkeliers zelf: "Ondernemers moeten met elkaar de schouders eronder te zetten, plannen maken om leegstand tegen te gaan. Dan kunnen ze in de gemeente en provincie een partner vinden om ze daarbij te helpen."

Maar zijn ondernemers daar wel toe in staat?

Zelf is ze heel actief, maar Mathilde Rox van Senses of Living in Deventer denkt dat niet elke ondernemer te springen staat:"Ze zijn moe, moe gestreden. Ze hebben een economische crisis achter de rug."

"Wat je voor ogen had toen je startte, heb je al een paar keer bij moeten stellen. Ik denk dat je niet moet onderschatten hoeveel winkeliers hebben moeten interen op hun eigen vermogen om hun personeel te eten kunnen blijven geven. Heel veel ondernemers moeten iets langer doorgaan, dan dat ze eigenlijk voor ogen hebben gehad."

Zelf is ze verhuisd vanuit haar eigen pand, dat eigendom is, naar een huurpand dichter bij het centrum. En ze sluit niet uit dat ze nog een keer verhuist: "De binnenstad moet nog veel compacter in Deventer." En dat geldt niet alleen voor Deventer, uit onderzoek blijkt dat bijna elke middelgrote stad in Overijssel flink moet inkrimpen.

Wat doe je dan met de panden in de aanloopstraten die maar leeg blijven staan?

Hierin is er ook een rol weggelegd voor de vastgoedeigenaren en makelaars: "Wij attenderen sommige eigenaren wel erop dat als hun pand opnieuw leeg staat, dat ze hun pand ook kunnen omvormen tot woning. Dat is tegen een lagere huurprijs, maar het brengt wel meer continuïteit met zich mee."

En ook bij deze optie speelt de overheid soms een rol, zoals bijvoorbeeld in Hardenberg. Er zijn winkelpanden aan de rand van het centrum met hulp van de gemeente omgevormd tot woningen. De gemeente Hardenberg wil nu vier jaar lang, jaarlijks 500.000 euro uittrekken om meer van dit soort panden om te vormen tot woonpanden.