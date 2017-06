Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De laatste dagen wordt steeds vaker de vraag gesteld, moeten we straks weer naar de stembus? Want de onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan tot nu toe niet erg soepel. Zelfs Mark Rutte van de VVD zei een een live-video op de Facebookpagina van zijn partij 'dat je het niet kunt uitsluiten'.

Wat denkt u? Gaan ze er uitkomen of vreest u voor nieuwe verkiezingen?

Laat het weten door te reageren!