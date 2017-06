De aanloop naar de geplande Pegida-demonstratie zondag in Enschede loog er niet om.

Ondanks een oproep om niet te komen en een demonstratieverbod lieten extreme groepen (zowel links als rechts) weten toch te komen. Termen als "nazis beuken" werden daarbij niet geschuwd.

Geen rellen

Toch liep het zondag met een sisser af. Er was veel politie op straat en er werd streng opgetreden: 11 aanhoudingen en 80 mensen werden weggestuurd. Van rellen of vechtpartijen was dan ook geen sprake.

Toch was er ook kritiek vanuit de actiegroepen: de politie zou te streng zijn en het democratisch recht op demonstratie zou niet gerespecteerd worden. Dat de kopman van Pegida 's morgens gelijk al werd opgepakt viel ook niet in goede aarde.

Maar wat vindt u? Hebben de gemeente en politie in Enschede hier juist gehandeld of had het anders gemoeten?