Of er nu een blaadje of sneeuw op het spoor ligt, het te hard waait, te warm of te koud is of er is een storing: de treinen in Nederland liggen er nog wel eens uit. Tot frustratie van veel reizigers en het onbegrip bij passagiers is regelmatig groot te noemen.

Toch lopen de treinen in Nederland relatief nog goed op tijd en wordt er volgens onderzoek efficiënt vervoerd dankzij goede aansluitingen op ander openbaar vervoer.

Gaat u tegenwoordig nog wel met de trein of is uw vertrouwen zodanig afgenomen dat u een ander vervoersmiddel neemt?