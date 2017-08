Jolita uit Ane (21) zag aanslag Barcelona gebeuren: "Mijn eerste reactie was 'rennen'"

vrijdag 18 augustus 2017 | 14:02 Laatst bijgewerkt: 18-8-2017 | 18:13

"We hoorden alleen een harde knal. Mijn eerste reactie was 'rennen'", vertelt Jolita. "Toen zijn we er met z'n drieën heel hard vandoor gegaan. We zijn over stoelen gerend en zo snel mogelijk een winkel ingegaan."



Wat de knal was, weet Jolita niet precies. "Ik denk dat we hoorden dat het busje tegen een kraampje aanreed, maar ik heb niet achterom gekeken. Op dat moment wisten we ook niet wat er aan de hand was. Dat zagen we pas toen we de winkel weer uit kwamen. We liepen naar de straat en zagen al die mensen liggen. Er volgde weer een knal. Toen was er nog meer angst, want we wisten wat er aan de hand was."



Een onwerkelijk beeld volgde. "Je zag mensen die moesten huilen en mensen die verstijfd stonden van de schrik. Zelf ben je ook in shock. Je denkt 'wat is hier gebeurd?'. Op dat moment weet je ook gewoon niet goed wat je moet doen."



Nog in Barcelona

Na de aanslag werden Jolita en haar vriendinnen opgehaald door een oom van één van de vrouwen. Op dit moment zitten ze nog in Barcelona.



"We blijven nog tot zondag. We kunnen nu wel naar huis gaan, maar het is nog maar een paar dagen. Het besef komt nu wel, maar we worden wel rustiger."

Geschrokken van het bericht van aanslag #Barcelona. Ook inwoonster Ommen gewond. Ons medeleven gaat uit naar slachtoffers en hun familie. — Bas Verkerk (@gaaverkerk) August 18, 2017