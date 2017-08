Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.





De eerste scholen gaan weer beginnen en dat betekent dat duizenden kinderen voor het eerst naar de middelbare gaan fietsen. Levensgevaarlijk, stelt Veilig Verkeer Nederland.





In het Algemeen Dagblad doet de belangenvereniging een oproep aan ouders: neem eerstejaars mee op een oefenrit langs de nieuwe route. Bespreek de gevaren en maak ook afspraken over het gebruik van de telefoon op de fiets.



Betuttelend of een goede zaak?



