zondag 20 augustus 2017 | 12:02 Laatst bijgewerkt: 20-8-2017 | 15:01

De Peperbus is beklad. Op de deur van de Zwolse basiliek staan godslasterende teksten. Ook de muur van het aangrenzende gebouw, dat eigendom is van de kerk, is beschreven.

De gemeente Zwolle is eigenaar van de Peperbus. Een woordvoerster laat weten de teksten direct te laten verwijderen. "Dat doen we altijd bij aanstootgevende teksten, en daar scharen wij dit ook onder." Ook geeft zij aan dat het vandalisme niet is vastgelegd door gemeentelijke beveiligingscamera's.



Geschokte reacties

Een kerkganger noemt de daad schokkend en gemeen. "Voor ons gelovigen is het ontluisterend, en voor niet-gelovigen zal dat net zo zijn. Het hoort gewoon niet."



Een andere kerkganger voelt zich bedreigd. "In hoeverre zijn wij nog veilig met onze open kerken? Er zijn blijkbaar mensen die zich doodergeren, die willen liever dat we in lijken veranderen. Zijn hier veiligheidsmaatregelen nodig? Wat doet de politiek, en de kerkleiding? Dat is voor mij de grote vraag."



Leuzen tegen het geloof

Het vandalisme werd vanochtend ontdekt door Zwolse Charlotte Doornheim. Ze spotte de 'leuzen tegen het geloof' en 'termen als Lucifer' en postte foto's op Twitter.