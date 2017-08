maandag 21 augustus 2017 | 09:54 Laatst bijgewerkt: 21-8-2017 | 10:20

Het aantal aangiftes van fietsendiefstal is dit jaar in Borne met bijna 74 procent gestegen. In de eerste helft van vorig jaar werd er 23 keer aangifte gedaan. In de eerste helft van dit jaar is dat aantal gestegen naar 40.

Ook in de gemeenten Hof van Twente, Hellendoorn, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Hengelo en Losser is het aantal aangiftes van fietsendiefstal toegenomen. In alle andere Overijsselse gemeenten in het aantal aangiftes gedaald. Dat blijkt uit politiecijfers die LocalFocus heeft ontvangen van de Stichting Aanpak Voertuigcriminalieit (stAVc).

Meeste aangiftes in Enschede

De meeste aangiftes zijn gedaan in Enschede. In de eerste helft van dit jaar werd in die gemeente 926 keer aangifte gedaan. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg dat aantal nog 1111. Gekeken naar absolute aantal wordt die gemeente gevolgd door Hengelo, waar in de eerste helft van dit jaar 397 keer aangifte werd gedaan.

In de eerste zes maanden van dit jaar werd er landelijk ruim 40.000 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal. Dit is een daling van veertien procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016, Er is al sprake van een daling sinds 2014, toen landelijk in het hele jaar ruim 115.000 aangiftes werden gedaan.

Topje van de ijsberg?

Het daadwerkelijke aantal gestolen fietsen is overigens naar verwachting vele malen hoger. Volgens StAVc wordt na slechts dertig procent van de diefstallen aangifte gedaan.