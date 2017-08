Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Waarom stort iemand illegaal zijn afval? Dat is een vraag die zich moeilijk laat beantwoorden, maar feit is dat gemeenten in Overijssel hun handen vol hebben aan afvaldumpers.

De gemeente Deventer betaalt 100.000 euro per jaar om gedumpt afval op te halen. In Zwolle lopen die kosten op tot 125.000 euro. En Twente Milieu rijdt in Enschede dagelijks een extra ronde om illegaal afval te verzamelen. Een flinke kostenpost die door alle burgers betaald wordt.

Het probleem van zwerfafval is actueel in gemeenten die overstappen op een ander afvalinzamelingsyteem. Snapt u wel waarom? Of juist helemaal niet? En wat zouden gemeenten kunnen doen om afvaldumping tegen te gaan?

Laat het weten door te reageren!