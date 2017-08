Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

Het AVIA-tankstation in Glanerbrug is een rijksmonument. Eigenaar Maurice Witvoet vindt het maar belachelijk. "Bijna veertig jaar heeft onze familie hypotheek betaald en toch zijn we niet de baas over ons pand."



Door de status van rijksmonument mag Witvoet bijna niets aan het pand veranderen. En dat maakt de concurrentie met Duitse collega's extra lastig. Witvoet wil meer winkelruimte: "Een uitbouw aan de achterkant zou mij erg helpen. Dan kan ik meer producten aanbieden."

Wat vindt u? Moet een eigenaar zelf kunnen beslissen over de monumentale status van zijn pand? Of komt dat het voortbestaan van monumenten in onze provincie niet ten goede?



