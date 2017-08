Ziet u geen mogelijkheid om te reageren? Klik dan hier.

"Als we de zorgrobot niet inzetten, lopen in het jaar 2040 ruim 300.000 ouderen zorg mis." Dat zegt Karina Kuperus van het adviesbureau KPMG Health. Met een robot kan gezorgd worden dat er een groot aantal ouderen ook in de toekomst verzekerd blijft van de noodzakelijke zorg.

Volgens KPMG kan een zorgrobot ertoe bijdragen dat het toekomstige personeelstekort in de zorg voor een groot deel kan worden opgelost. Ook kunnen huisartsen en thuiszorg ontlast worden en meer capaciteit krijgen voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Zou u verzorgd willen worden door een robot?

Laat het weten door te reageren!