We moeten meer bewegen, zegt de Gezondheidsraad. Volwassenen zouden minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten moeten doen. Kinderen zouden dat zeker drie keer per week moeten doen. Dit schrijft de NOS.

De huidige normen zijn gedateerd. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Gezondheidsraad gevraagd nieuwe wetenschappelijke inzichten te bundelen en te verwerken in één nieuwe richtlijn.

