Omroep BNNVARA zendt de documentaire Jesse over GroenLinks-politicus Jesse Klaver toch niet uit, meldt de NOS. Er was kritiek op de film, omdat maker Joey Boink voor GroenLinks actief was tijdens de laatste verkiezingscampagne.

In een verklaring zegt BNNVARA scherpe journalistieke voorwaarden te hebben gesteld, onder meer door de documentaire zelf te monteren. "BNNVARA en de NPO kunnen desondanks niet uitsluiten dat er twijfel kan ontstaan rond de journalistieke onafhankelijkheid van de film. Wij menen dat er over onze journalistieke onafhankelijkheid geen enkele twijfel mag bestaan en daarom is besloten de film niet uit te zenden."

