Grote brand in stal in Rossum, veearts gewond geraakt

De bouwvak is voorbij, de schoolvakantie loopt ten einde en september komt langzaam in zicht. Het 'gewone' leven staat voor de deur en dat betekent ook weer: files en drukke treinen in de spits.

Komende maand verwacht de NS 35 miljoen mensen te vervoeren, een toename van anderhalf miljoen op het recordaantal van vorig jaar. "Staan in de spits zal erbij horen", waarschuwt een NS-woordvoerder tegen de NOS.

Bent u het met hem eens? En wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk, die drukte in de spits? Die van de reiziger, de vervoersbedrijven of de overheid?



