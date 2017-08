dinsdag 29 augustus 2017 | 10:14 Laatst bijgewerkt: 29-8-2017 | 10:27

Het aantal kledingwinkels in Overijssel is het afgelopen jaar licht gedaald. Op 1 januari waren er in onze provincie 1115 fysieke kledingwinkels, een jaar eerder waren dat er 1120. De daling is minder hard dan landelijk, blijkt uit cijfers van het CBS.

Sinds 2011 is het aantal fysieke kledingwinkels in Nederland steeds afgenomen, in die periode met 13 procent. In Overijssel is die daling ook te zien, maar minder sterk.

Daartegenover is het aantal webshops flink toegenomen. De verschuiving van offline naar online-aankoopgedrag zorgt volgens statistiekbureau CBS voor dalende omzetcijfers van fysieke kledingwinkels en een afname van het aantal werkende personen in de kledingwinkelbranche.

Opvallend is dat in de regio Noord-Overijssel het aantal kledingwinkels de afgelopen jaren is gestegen. In Zuidwest-Overijssel en Twente daalde het aantal dus.