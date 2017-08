dinsdag 29 augustus 2017 | 19:35 Laatst bijgewerkt: 29-8-2017 | 19:37

De woning van de 40-jarige Sarah Kolenberg, die afgelopen zondag dood werd gevonden in haar huis in Enschede, was volledig overhoop gehaald. Dat laat de politie weten.

Het lichaam van Sarah werd zondagmiddag gevonden in de woning aan de Tubantiastraat. Twee vriendinnen die zich zorgen maakten omdat ze geen contact met haar konden krijgen, troffen haar aan.



De politie heeft dagenlang onderzoek gedaan in de woning. Uit onderzoek bleek al gauw dat Sarah door een misdrijf om het leven is gekomen.

Opsporing Verzocht

Vanavond wordt in de uitzending van Opsporing Verzocht (20.35 uur op NPO1) aandacht gevraagd voor de zaak. De politie zoekt getuigen en mensen die Sarah voor zondagmiddag drie uur nog hebben gezien of die meer kunnen vertellen over haar sociale contacten.





"We weten dat Sarah een grote kennissenkring had, omdat ze fanatiek salsa danste en met haar eigen CreaBea-caravan stad en land afreisde. Heeft u informatie die belangrijk zou kunnen zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of via het tweede scherm via live.politie.nl. Ook kunnen tips worden doorgegeven via TGO-Honduras@politie.nl"