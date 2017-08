donderdag 31 augustus 2017 | 15:37 Laatst bijgewerkt: 31-8-2017 | 16:15

Onder een facebookpost van de Politie Dalfsen over het aantreffen van 11 hennepplanten in het buitengebied kwam een opvallende reactie: "Ik rook nu lekker van de in beslag genomen wiet." Afzender: Politie Dalfsen. Althans, zo lijkt het. Want het blijkt een nepaccount te zijn.

De Dalfser agenten waarschuwen nu voor dit nepaccount.

Het nepaccount wordt gebruikt om allerlei onzinnige reacties te geven op posts van de politie, uit naam van het korps. Daarop ontstond veel commotie.

Kwalijke zaak

"Dit vinden wij dit een zeer kwalijke zaak", schrijft de politie. Daarom wordt er momenteel onderzoek gedaan naar het nepaccount.

Medicinaal gebruik

Veel reacties op de post van de politie gaan over het medicinaal gebruik van hennep. Veel reaguurders spreken de politie aan over de kleine hoeveelheid planten die in beslag zijn genomen.

Hier zegt de politie over: "Logischerwijs roept de ontmanteling van een grotere hennepkwekerij minder verontwaardigde reacties op dan het aantreffen van 11 planten. [...] Maar het blijft natuurlijk ook zo dat het kweken van 11 planten een strafbaar feit is. Als we als politie een dergelijke melding krijgen en een strafbaar feit aantreffen moeten we hier op acteren."