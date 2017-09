zondag 3 september 2017 | 19:30 Laatst bijgewerkt: 3-9-2017 | 19:30

Nieuws is niet vaak positief. Ongelukken, branden en de dood van de Enschedese Sarah Kolenberg: het kwam allemaal voorbij deze week. Gelukkig gebeuren er ook genoeg leuke dingen in de wereld. Daar willen we je graag aan herinneren! Daarom hebben we het goede nieuws van deze week voor je op een rij gezet.

Waar studenten in Enschede vorige week al aan hun introductieperiode begonnen, was het deze week de beurt aan de studenten in Zwolle. Sport- en spelactiviteiten, medestudenten en de verenigingen leren kennen en natuurlijk stappen tot in de late uurtjes: het was een en al feest in onze provinciehoofdstad tijdens de Bruisweken.

Afgelopen week passeerde de Stichting Rico-Jay To America de 68.000 euro, en dat betekent dat de negenjarige Rico-Jay uit Haaksbergen eind oktober onderzocht en behandeld kan worden in het Children's Hospital in Boston. Dat vinden wij pas echt goed nieuws! Na de behandeling hoopt moeder Reinette dat haar zoon weer een normaal leven kan gaan leiden.

Niets is wat het lijkt, dat besefte de politie vrijdag maar weer eens. Een verdachte vrouw die in Nijverdal aan een hek stond te rommelen bleek uiteindelijk een schatzoekster te zijn! De politie was zo sportief om het kokertje dat de vrouw had achtergelaten terug te hangen met een heel vriendelijke boodschap.

Bent u gisteren naar het festival Tuckerville in Enschede geweest? Zo niet, dan heeft u mogelijk echt iets gemist! Jochem Winterwerp, van de Tuckerville-organisatie, werd gisteren namelijk 'heel fijn wakker' nadat hij de vooral heel positieve reacties op internet las. Het festival trok gisteren 12.500 bezoekers naar recreatiegebied Het Rutbeek en dat waren vooral heel blije mensen, zegt Winterwerp.

Van goed eten wordt iedereen blij, zo redeneren wij. In Enschede blijkt Beiaards Bistro dit jaar de beste te zijn van Proef Eet, het jaarlijkse culinaire spektakel. Zij wonnen vandaag de Gouden Duyt, de hoogste onderscheiding van het evenement. Mmmmm!