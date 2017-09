Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

PvdA'er Martijn van Dam, die twee dagen geleden vertrok als staatssecretaris van Economische Zaken, stelt melkveehouders zelf verantwoordelijk voor de gedwongen inkrimping van de veestapel. Dat zei hij vanochtend in Vroege Vogels op NPO Radio 1.

"Boeren zelf hebben de verkeerde beslissing genomen. Ze zijn veel te hard gegroeid. En vervolgens kijken ze naar de overheid en zeggen: de overheid had dit moeten voorkomen", zei Van Dam. Hij stelt de boerenorganisaties medeschuldig.

Bent u het met hem eens? Hadden boeren na de afschaffing van het melkquotum in 2015 zelf kunnen voorkomen dat ze te hard zouden groeien? Of had de overheid hier zelf ook een rol in moeten hebben?

