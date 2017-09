25 jaar terug in de tijd: TV Oost begint met uitzenden

maandag 4 september 2017 | 14:10 Laatst bijgewerkt: 4-9-2017 | 14:10

In de allereerste uitzending was Het verhaal van Kees te zien.

Een nieuwsuitzending liet niet lang op zich wachten. In de uitzending was onder andere te zien dat Twente een steunpunt moest worden voor de Nationale mainports. Ook was er aandacht voor de risicowedstrijd Go Ahead Deventer - FC Groningen.

Tegenwoordig gaat het er heel anders aan toe dan toen. Daarom kunt u vanavond rond 16:45 uur via Facebook achter de schermen meekijken hoe de nieuwsuitzending gemaakt wordt.