woensdag 6 september 2017 | 20:11 Laatst bijgewerkt: 6-9-2017 | 20:11

Uit onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) blijkt dat ongeveer drie miljoen Nederlanders regelmatig in de bijbel leest. Directeur Rieuwerd Buitenwerf vertelt: ‘Uit het onderzoek blijkt dat de Bijbel vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt voor veel Nederlanders. 29% van de volwassenen vindt de Bijbel relevant. Van hen leest een derde er tenminste wekelijks in." RTV Oost vraagt zich af hoe dit in Overijssel zit.