Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Een onhandelbare en agressieve verdachte uit Enschede spuugt na zijn aanhouding een politieman in zijn gezicht. Dan wordt meestal gezien als een belediging; de officier van justitie in Almelo vindt het in dit geval een stap verder gaan en ziet het als mishandeling, bleek tijdens een zitting gistermiddag.

"Ik had nog liever een klap in mijn gezicht gehad, nu voelde ik me verschrikkelijk vies. Ik ben me meteen met water en zeep grondig gaan wassen en heb dat 's nachts nog verschillende keren gedaan", vertelt de agent in zijn slachtofferverklaring.



Wat vindt u? Moet het bespugen van een agent even zwaar wegen als een mishandeling of moet dat per situatie bekeken worden?

Laat het weten door te reageren!