Dierensteunpunt Oost-Twente kan opvang van waterschildpadden niet meer aan

Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

De overheid moet stappen ondernemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Milieudefensie spande een kort geding aan tegen de staat en won deze vandaag. De staat moet nu met een plan komen waarin staat hoe de luchtvervuiling in Nederland wordt aangepakt.

Een maatregel die voor de hand ligt is het instellen van een milieuzone in de binnensteden. In een aantal steden, zoals Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Leiden, bestaan er al milieuzones. In die steden mogen bijvoorbeeld dieselauto's van voor 1 januari 2001 niet meer in bepaalde gebieden komen.

Wat vindt u? Moeten er in Overijsselse binnensteden ook zo snel mogelijk milieuzones worden ingevoerd?

Laat het weten door te reageren!