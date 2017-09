vrijdag 8 september 2017 | 20:05 Laatst bijgewerkt: 8-9-2017 | 20:05

Het feestje zaterdagavond in Almelo was al gepland ter gelegenheid van haar vorige mijlpaal; in juni haalde Nienke één miljoen volgers. Amper drie maanden later staat de teller op twee miljoen. "De armbandjes met 'Hoera, 1 miljoen volgers!' moet ik nog even aanpassen."



Creatief blijven



Haar geheim? Nieuwe dingen proberen en hard blijven werken, denkt de Almelose: "Creatief blijven, dat vind ik zelf ook leuk." Het slaat aan, met name in Brazilië. Sinds ze in een video probeert Braziliaans Portugees te praten is haar ster rijzende in het land van carnaval en voetbal. "Toen ik zoveel liefde kreeg vanuit die kant, ben ik me in hun cultuur gaan verdiepen."



De liefde bleek wederzijds; haar video's richten zich vooral nog op Brazilië. In de zomer bracht ze er haar vakantie door. "Netwerken, ontmoetingen met andere YouTubers. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik gewerkt heb, maar zo voelde het niet."



Rock in Rio

Na het aanstaande Twee Miljoen-feestje met familie en vrienden ("en hapjes en ballonnen!") vliegt Nienke weer naar Brazilië. Geheel verzorgd, samen met haar zus. "Ik ben uitgenodigd voor Rock in Rio, een groot popfestival. We verblijven in een luxe villa, met andere YouTubers."



Op naar de drie miljoen volgers? Daar is Nienke niet mee bezig, ze vindt het allemaal veel te leuk: "Ik ga door zoals ik nu doe. Ik bedoel: dit is toch fantastisch? Ik kan het me niet voorstellen, maar straks vind ik dat YouTuben niet meer leuk. Dan wil ik wel hebben genoten van wat me nu allemaal overkomt. Wat er van komt merk ik vanzelf wel."