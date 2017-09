Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Het standbeeld van de voormalige president Marthinus Theunis Steyn van Oranje Vrijstaat bij het station in Deventer is dit weekend opnieuw beklad. Twee weken geleden was het beeld ook al beklad.

Steyn was de laatste president van Oranje Vrijstaat, een land in zuidelijk Afrika dat was gesticht door Nederlandse boeren. Hij regeerde van 1896 tot 1902.

In de Verenigde Staten is er volop discussie of beelden van koloniale leiders moeten worden weggehaald.

Wat vindt u? Moeten deze beelden ook in Nederland worden weggehaald?

