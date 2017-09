Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Ineens was de zondagsrust weer 'hot news'. Zo bleek vandaag dat de gemeente Twenterand Harry Rond van ijssalon Bon Giorno in Vriezenveen geen toestemming geeft om op 31 december oliebollen te verkopen. En dat terwijl hij daar wel een vergunning voor heeft.

De reden? 31 december valt op een zondag en de gemeente vindt de verkoop van oliebollen dan niet gepast in de overwegend christelijke gemeente. En ook de gemeente Rijssen-Holten besloot vandaag dat de Diepe Hel Holterbergloop op zondag 29 oktober een uur later van start moet vanwege de zondagsrust.

Wat vindt u? Moeten we anno 2017 nog wel zo halsstarrig vasthouden aan de zondagsrust? Of is het een kleine moeite die wens van mensen en instanties te respecteren?



Laat het weten door te reageren!