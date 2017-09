dinsdag 12 september 2017 | 10:13 Laatst bijgewerkt: 12-9-2017 | 10:45

De gemeente Staphorst telde in 2015 in verhouding het hoogste aandeel miljonairshuishoudens van Overijssel: 3,6 procent van de huishoudens heeft een vermogen van één miljoen euro of meer. Dat komt neer op tweehonderd huishoudens. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Van Lanschot Bankiers.

De gemeenten Enschede en Hengelo hadden in 2015 het laagste aandeel miljonairshuishoudens. In beide gemeenten heeft 0,7 procent van de huishoudens een vermogen van één miljoen euro of meer.

Hoogste aandeel miljonairshuishoudens

De top vijf aan gemeenten met het hoogste percentage miljonairshuishoudens in Overijssel bestaat uit: Staphorst (3,6 procent), Tubbergen (3,5 procent), Dinkelland (3,4 procent) Hof van Twente (2,8 procent) en Dalfsen (2,7 procent).

Gemiddeld vermogen

In totaal telde Nederland op 1 januari 2015 ruim 106.000 miljonairshuishoudens, dat komt neer op 1,4 procent van alle huishoudens. Een gemiddeld miljonairshuishouden heeft zo'n 2,9 miljoen euro op de bank staan, dat is 55 keer meer dan het gemiddelde Nederlandse huishouden. De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn overigens niet meegenomen in het vermogen.



Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de meeste miljonairs vooral werkzaam zijn in de handel, financiële en zakelijke dienstverlening en met name de landbouw. Die laatste groep, van wie de helft een melkveebedrijf runt, kent veel zelfstandige ondernemers. Een groot deel van hun vermogen zit in de onderneming, waaronder de grond.

Aandeel miljonairshuishoudens per gemeente

